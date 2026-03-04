Британський музикант Стінг долучився до глобальної ініціативи Unchain Music, щоб привернути увагу світу до долі українських митців, які перебувають у російському полоні.

Стінг закликав звільнити українських музикантів

У своєму зверненні, що зʼявилося на сторінці Культурних сил, Стінг наголосив на гуманітарному аспекті проблеми та закликав світ не залишатися байдужим.

— В ім’я людяності, в ім’я музики, будь ласка, звільніть їх — закликав артист.

Йдеться про музикантів військових оркестрів, які опинилися в полоні під час оборони Маріуполя у 2022 році.

Зараз дивляться

Після тривалих боїв кілька тисяч українських військових і цивільних перебували в укриттях металургійного комбінату Азовсталь, де були повністю оточені російськими військами. Серед людей були поранені та важкохворі.

Після переговорів і офіційного наказу українські захисники склали зброю та потрапили у полон.

Завдяки активній підтримці світової спільноти частину музикантів вдалося визволити, проте дев’ятеро митців досі чекають на повернення.

Серед них – композитор і гітарист Євгеній Дребет, трубач Антон Крючков, гітарист Павло Челишев, диригент і кларнетист Іван Лужний, вокаліст Павло Петін, тубіст Віктор Топалов, бас-тромбоніст Іван Захаров, кларнетист Олександр Зуй та контрабасист Євгеній Фаріонов.

Про ініціативу Unchain Music

Заклик Стінга став частиною масштабної кампанії Unchain Music, яка об’єднує зірок світового рівня заради порятунку українських колег.

Мета ініціативи – дати музиці знову зазвучати вільно. Організатори закликають небайдужих поширювати інформацію про полонених та позначати відомих виконавців у соцмережах, щоб посилити міжнародний розголос і пришвидшити процес повернення українців додому.

Нагадаємо, що Стінг послідовно підтримує Україну, так само як його колега Боно з гурту U2, який нещодавно презентував спільну пісню з Едом Шираном та лідером гурту Антитіла Тарасом Тополею.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.