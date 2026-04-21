Дуа Липа помогла приобрести пикап для ВСУ: как звезда поддержала украинских медиков
- Деньги собрали на благотворительной вечеринке в Лондоне.
- Пикап уже был передан Первому отдельному медицинскому батальону.
- Военные поблагодарили певицу, опубликовав ролик под ее песню Levitating.
Британская певица косовского происхождения Дуа Липа присоединилась к поддержке украинских защитников.
Благодаря команде артистки удалось собрать средства на автомобиль для эвакуации раненых с передовой.
Креативный сбор в Лондоне
Помощь стала возможной благодаря сотрудничеству британской волонтерской организации Driving Ukraine и медиаплатформы Service95, основанной Дуа Липой. Проект освещает темы культуры, искусства и социально важных инициатив.
Деньги на транспорт аккумулировали во время специальной благотворительной вечеринки в Лондоне в рамках серии мероприятий Club For.
Организаторы происшествия подчеркнули, что даже ночная жизнь и развлекательные мероприятия могут быть мощным инструментом для социальных изменений и помощи стране, находящейся в войне.
https://www.instagram.com/p/DWW4weMjla5/
Все собранные донаты направились на закупку уже прибывшего в Украину пикапа.
Благодарность от военных медиков
Новый автомобиль был передан Первому отдельному медицинскому батальону. Это подразделение выполняет задачи непосредственно в зоне боевых действий: медики эвакуируют раненых бойцов и оказывают им неотложную помощь в пути к госпиталам.
Военные креативно поблагодарили мировую звезду в своих соцсетях, опубликовав видео под ее хит Levitating.
— Вероятность того, что Дуа Липа поможет со сбором средств на автомобиль для нашего подразделения, не была велика… Но она никогда и не нулевая, — отметили в Первом отдельном медицинском батальоне.
Это не первое проявление солидарности артистки с украинским народом. Дуа Липа публично осудила российскую агрессию еще в первые дни полномасштабного вторжения в 2022 году.
Обладательница трех премий Грэмми неоднократно призывала свою многомиллионную аудиторию донатить на гуманитарные нужды украинцев.