Зірка фільмів про Гаррі Поттера Руперт Грінт повертається до ролі, яка зробила його всесвітньо відомим.

38-річний британський актор утілить дорослого Рона Візлі в бродвейській постановці Гаррі Поттер і прокляте дитя у Нью-Йорку.

Руперт Грінт знову зіграє Рона Візлі: що відомо

Як повідомляє BBC, Руперт Грінт виступатиме на сцені протягом чотирьох місяців — з лютого до кінця травня 2027 року.

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Сюжет п’єси розгортається через 19 років після фінальних подій оригінальної серії книг та фільмів.

Дорослі Гаррі, Рон і Герміона виряджають своїх дітей до Гоґвортсу, а сам Рон перебуває у шлюбі з Герміоною.

Актор, який уперше зіграв Рона у віці 11 років, поділився емоціями від повернення до культового образу.

— Рон Візлі був частиною мене з 11 років, і я не можу дочекатися зустрічі з ним знову на цьому етапі життя. Є щось таке особливе в тому, щоб знову стати на місце Рона тепер, коли ми обоє батьки. Це якось водночас дуже знайоме і зовсім нове. І радість повернення на Бродвей, цього разу в ролі, яка визначила таку велику частину мого життя, справді захоплива, — поділився Руперт Грінт.

Грінт стане єдиним із головного тріо (разом із Деніелом Редкліффом та Еммою Вотсон), хто повернеться до своєї ролі у Проклятому диті.

Утім, у цій же постановці раніше залучили Тома Фелтона (Драко Мелфой). На сцені актори не перетнуться: Фелтон завершує свої виступи на початку січня, тоді як Грінт розпочне роботу з 2 лютого.

Продюсери вистави Соня Фрідман та Колін Каллендер наголосили, що акторська гра Грінта свого часу “визначила для поколінь, що означає бути вірним і хоробрим другом”.

За їхніми словами, актор не просто повертається до минулого, а продовжує подорож персонажа, збагачену власним життєвим та професійним досвідом, здобутим у кіно, на телебаченні та театральних сценах Бродвею й Вест-Енду.

Джерело : BBC

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