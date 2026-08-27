Звезда фильмов о Гарри Поттере Руперт Гринт возвращается к роли, которая сделала его всемирно известным.

38-летний британский актер воплотит взрослого Рона Уизли в бродвейской постановке Гарри Поттер и проклятый ребенок в Нью-Йорке.

Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: что известно

Как сообщает BBC, Руперт Гринт будет выступать на сцене в течение четырех месяцев – с февраля до конца мая 2027 года.

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Сюжет пьесы разворачивается 19 лет спустя после финальных событий оригинальной серии книг и фильмов.

Взрослые Гарри, Рон и Гермиона отправляют своих детей в Хогвартс, а сам Рон состоит в браке с Гермионой.

Актер, впервые сыгравший Рона в возрасте 11 лет, поделился эмоциями от возвращения к культовому образу.

– Рон Уизли был частью меня с 11 лет, и я не могу дождаться встречи с ним снова на этом этапе жизни. Есть что-то особенное в том, чтобы снова стать на место Рона теперь, когда мы оба родителя. Это как-то очень знакомо и совершенно по-новому. И радость возвращения на Бродвей, на этот раз в роли, определившей такую ​​большую часть моей жизни, действительно восхитительна, — поделился Руперт Гринт.

Гринт станет единственным из главного трио (вместе с Дэниелом Рэдклиффом и Эммой Уотсон), кто вернется к своей роли в Проклятом ребенке.

Впрочем, в этой же постановке ранее привлекли Тома Фелтона (Драко Малфой). На сцене актеры не пересекутся: Фелтон завершает свои выступления в начале января, тогда как Гринт начнет работу со 2 февраля.

Продюсеры спектакля Соня Фридман и Колин Каллендер отметили, что актерская игра Гринта в свое время “определила для поколений, что значит быть верным и храбрым другом”.

По их словам, актер не просто возвращается в прошлое, а продолжает путешествие персонажа, обогащенное собственным жизненным и профессиональным опытом, полученным в кино, на телевидении и театральных сценах Бродвея и Вест-Энда.

Источник : BBC

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