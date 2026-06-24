Актор Руперт Грінт, відомий за роллю Рона Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, отримав остаточний дозвіл на реалізацію проєкту екоселища на власній земельній ділянці у графстві Гартфордшир у Великій Британії.

Проєкт передбачає переобладнання історичної будівлі на шість квартир, а також зведення ще дев’яти житлових будинків на території маєтку.

Руперт Грінт побудує екоселище

Дозвіл зірці фільмів про Гаррі Поттера надала місцева рада Північного Гартфордширу. У документах йдеться про забудову маєтку Kimpton Grange у селі Кімптон.

Зараз дивляться

Ще у 2024 році комітет із планування підтримав проєкт на етапі попереднього погодження. Водночас частина місцевих жителів виступала проти забудови, побоюючись негативного впливу на лісові масиви та місцеву фауну.

Попри ці зауваження, влада вирішила дозволити реалізацію проєкту. Однією з умов остаточного погодження стало фінансування розвитку місцевої інфраструктури.

Згідно з рішенням ради, 37-річний актор має сплатити майже 200 тисяч фунтів стерлінгів. Із цієї суми:

£100 тис. отримає парафіяльна рада Кімптона;

£70 тисяч спрямують на розширення школи Katherine Warington;

ще £11,4 тис. виділять на створення додаткових місць для дітей із труднощами в навчанні.

Частину території відкриють для місцевих жителів

Руперт Грінт придбав Kimpton Grange у 2009 році. У 2018 році він намагався продати колишню вікарію приблизно за £6 млн, однак угода не відбулася.

У 2022 році актор представив концепцію екоселища, яку розробило архітектурне бюро Clear Architects.

Архітектори назвали проєкт “справді видатним та інноваційним” і заявили, що майбутній житловий комплекс відповідатиме принципам вуглецевої нейтральності.

Крім житлової забудови, проєкт передбачає передачу частини земельної ділянки місцевій громаді. Цю територію планують перетворити на громадський парк із круговим пішохідним маршрутом та зоною для пікніків, відкритою для всіх охочих.

Джерело : BBC

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.