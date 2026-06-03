Співачка Камалія повідомила про втрату в родині. На фронті загинув її двоюрідний брат Сергій Канатніков-Прядко, який служив у лавах Сил оборони.

Про це артистка розповіла у своїх соцмережах, опублікувавши емоційний допис про рідну людину.

Камалія втратила на війні двоюрідного брата

За словами співачки, Сергій неодноразово отримував важкі поранення під час служби. Попри це, після лікування та відновлення він щоразу повертався на передову.

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Камалія зазначила, що її брат до останнього захищав Україну та не полишав службу навіть після тяжких поранень.

— Він служив. Захищав Україну. Його неодноразово витягали з поля бою пораненим, у дуже тяжкому стані. Але він відновлювався і знову повертався на фронт. Третє повернення стало для нього останнім, — написала співачка.

Артистка згадала, що востаннє вся родина збиралася разом менш як рік тому на весіллі двоюрідної сестри Юлії. Тоді вони спілкувалися та раділи зустрічі.

За словами Камалії, ніхто не міг уявити, що вже невдовзі доведеться прощатися із Сергієм.

— Наша родина дуже любила його і неймовірно ним пишалася. Ми завжди цінували кожну можливість побачитися, поговорити, обійняти, просто побути поруч, — поділилася співачка.

Артистка не уточнила обставин загибелі військового. У своєму дописі вона наголосила, що родина завжди пам’ятатиме Сергія та пишатиметься ним.

Фото: Камалія

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