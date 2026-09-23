Українська співачка Оля Полякова публічно прокоментувала фізичну форму своєї колеги по сцені Тіни Кароль.

Про це Полякова висловилася на своєму YouTube-каналі у розмові з фітнес-тренером Сергієм Шереметою.

Оля Полякова прокоментувала фігуру Тіни Кароль

Полякова наголосила на важливості регулярного спорту та навела Кароль як приклад вражальної самодисципліни.

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За словами Олі Полякової, Тіна Кароль завдяки постійній роботі над собою досягла ідеальних результатів.

— Мені закидають, що я займаюсь бодішеймінгом. Я хочу сказати відкрито: так, я бодішеймерка. Бо я знаю, що будь-яка жінка може зробити з себе красуню. Подивіться на Тіну Кароль. Реально жінка схильна до повноти. Це завжди було видно. Вона красива, але була пухкенька, — відверто заявила Оля Полякова.

Також Полякова зазначила, що сьогодні Тіна Кароль має підтягнутіший вигляд, ніж на початку кар’єри.

— Тепер вона кіборг. Вона має кращий вигляд, ніж у 20. А сьогодні їй 41, — додала Полякова.

Як відомо, Тіна Кароль вже тривалий час активно займається аштанга йогою та силовими тренуваннями.

Кароль регулярно ділиться у своїх соцмережах відео зі складними асанами, балансами на руках та розтяжкою, демонструючи результат щоденної праці над тілом.

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