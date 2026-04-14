Донька народної артистки України Ніни Матвієнко, співачка Тоня Матвієнко, поділилася болючими подробицями останніх місяців життя своєї мами.

Вона відверто розповіла, чому страшний діагноз став несподіванкою для всієї родини та як легенда української пісні сприймала свою хворобу.

Тоня Матвієнко про хворобу Ніни Матвієнко

Тоня згадала, що на початку повномасштабного вторгнення виїхала за кордон із доньками — старшою Уляною та меншою Ніною.

У березні 2023 року вона повернулася додому. Хвороба проявила себе раптово лише в серпні 2023-го. До цього серйозних скарг на самопочуття у Ніни Митрофанівни не було.

Тоня зізналася, що мама буквально закричала від різкого фізичного болю.

— Я була вдома вже п’ять місяців, коли їй стало погано. Раніше це неможливо було передбачити. Зараз я думаю не про те, що втратила рік спілкування через від’їзд, а про те, як добре, що я встигла повернутися і побути з нею поруч, — поділилася співачка.

Після звернення до лікарів вердикт виявився приголомшливим — онкологія четвертої стадії.

Тоня Матвієнко про останні місяці з мамою

За словами Тоні, причиною запізнілої діагностики стало ставлення Ніни Митрофанівни до традиційної медицини. Як і багато людей старшого покоління, вона довіряла народним методам і до останнього уникала лікарів.

— Мама була такою “домашньою” у методах лікування: якісь травки, “сама себе полікую”. Старші люди часто думають: “Навіщо ті лікарі?”. Я хочу закликати всіх: дбайте про здоров’я, здавайте аналізи. Старших людей треба буквально за шкірки тягти в лікарню, щоб не було запізно, — наголосила Тоня.

Співачка розповіла, що спочатку сім’я вирішила не казати Ніні Митрофанівні всю правду про складність її стану. Артистка дуже соромилася свого вигляду через хворобу, не хотіла приймати гостей і щиро вірила, що зможе вилікуватися

Щоб підтримати маму, Тоня намагалася створити їй гарний настрій і виконувала маленькі побутові прохання: привозила улюблені креми для обличчя та нові піжами, запрошувала додому перукаря, вивозила її на кріслі в парк, аби вона не залишалася наодинці зі своїми думками в чотирьох стінах.

Правду про діагноз довелося сказати лише тоді, коли мама почала відмовлятися від ліків. Ніна Матвієнко пішла з життя у жовтні 2023 року, лише за два дні до свого 76-річчя.

