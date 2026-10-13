Співачка Ірина Федишин втратила доньку. Про це повідомив її чоловік Віталій Човник.

Ірина Федишин втратила дитину

Трагічною звісткою поділився у Instagram чоловік артистки. Віталій опублікував чорно-біле фото з лікарні, під яким повідомив, що вони, на жаль, втратили їхню маленьку донечку.

– Моє серце розбите на шматки, найстрашніші дні у моєму житті… Болить страшенно, – написав Човник.

Зараз дивляться

Також Віталій розповів, що Ірина переживає важкий стан, адже сама опинилася на межі між життям і смертю.

– Ірина жива, але переживає важкий стан, ми ледь не втратили і її… Просимо молитов за душу маленького ангелика, і за здоров’я та відновлення Ірини, – написав чоловік Федишин.

Варто зазначити, що Ірина Федишин розкрила стать третьої дитини наприкінці вересня. Саме тоді стало відомо, що подружжя, яке виховує двох синів, очікує на донечку. Про вагітність співачка оголосила у серпні.

Подробиці трагедії та обставини втрати дитини Віталій наразі не повідомив.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.