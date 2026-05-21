Щороку третій четвер травня для українців набуває особливого значення, адже це – День вишиванки.

Свято об’єднує мільйони громадян по всьому світу, які шанують традиції та з гордістю одягають вишиту сорочку.

Це не просто елемент національного одягу, а справжній символ нації, що втілює в собі генетичну пам’ять, незламний дух, силу й красу нашого народу.

Коли День вишиванки 2026

У 2026 році День вишиванки припадає на 21 травня. Свято не має фіксованої дати – щороку відзначається у третій четвер травня.

З цієї нагоди українці по всьому світу одягають вишиванки на роботу, в університети, школи чи просто на прогулянку, щоб продемонструвати повагу до національних традицій та показати світові свою єдність, незламність та любов до рідної культури.

Історія свята День вишиванки

День вишиванки – досить молоде свято. Його започаткували у 2006 році студенти Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

Ідея виникла у студентки Лесі Воронюк, яка запропонувала своїм одногрупникам обрати один день і прийти на навчання у вишиванках. Ця проста, але потужна ініціатива з часом переросла у міжнародний флешмоб.

Нині свято відзначають навіть у найвіддаленіших куточках світу, а у вишиванках цього дня можна побачити не лише українців, а й світових зірок і політиків. У такий спосіб вони демонтрують підтримку Україні, яка щодня бореться з російською агресією.

Вже четвертий рік поспіль українці відзначатимуть День вишиванки в умовах воєнного стану. З нагоди свята зазвичай проводяться флешмоби, майстер-класи та благодійні ярмарки на підтримку ЗСУ.

