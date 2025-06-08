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Церковний календар на липень 2025: коли день княгині Ольги та Успіння святої Анни

церковний календар на липень 2025
Фото: Pexels

У церковному календарі на липень 2025 року немає великих дванадесятих свят, однак є низка пам’ятних днів. У другий місяць літа віряни згадують княгиню Ольгу та князя Володимира Великого, а також відзначають Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці.

Зазначимо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України офіційно перейшла на новоюліанський календар, тож старі дати свят залишилися в минулому.

Факти ICTV підготували церковний календар на липень 2025, щоб ви не пропустили важливі події.

Зараз дивляться

Церковні свята у липні 2025 року

  • 1 липня – день пам’яті Косми і Деміяна безсрібників;
  • 2 липня – покладення ризи Пресвятої Богородиці;
  • 3 липня – день пам’яті мучеників Якинта й Анатолія;
  • 4 липня – день пам’яті святителя Андрія Критського та преподобної Марфи;
  • 5 липня – день пам’яті преподобного Анатасія Атонського;
  • 6 липня – день пам’яті преподобного Сисоя Великого;
  • 7 липня – день ікони Матері Божої Неустанної Помочі, день пам’яті преподобних Томи та Акакія;
  • 8 липня – день пам’яті великомученика Прокопія;
  • 9 липня – день пам’яті священномученика Панкратія;
  • 10 липня – день пам’яті преподобного Анатонія Печерського;
  • 11 липня – день пам’яті святої рівноапостольної княгині Ольги;
  • 12 липня – день пам’яті мучеників Прокла й Іларія;
  • 13 липня – собор архангела Гавриїла, день пам’яті преподобного Стефана;
  • 14 липня – день пам’яті апостолів Акили і Прискили, святих отців шести Вселенських Соборів;
  • 15 липня – день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира Великого;
  • 16 липня – день пам’яті священномученика Атеногена і його 10 учнів;
  • 17 липня – день пам’яті великомучениці Марини;
  • 18 липня – мучеників Якинта і Еміліяна.
  • 19 липня – преподобної Макрини, сестри святого Василя Великого;
  • 20 липня – святого пророка Іллі;
  • 21 липня – преподобних Симеона та Івана, святого пророка Єзекиїла;
  • 22 липня – рівноапостольної Марії Магдалини;
  • 23 липня – мучеників Трофима, Теофіла та інших;
  • 24 липня – святих великомучеників Христини, Бориса і Гліба;
  • 25 липня – Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці;
  • 26 липня – святого мученика Єрмолая, преподобної мучениці Параскеви;
  • 27 липня – великомученика і цілителя Пантелеймона;
  • 28 липня – апостолів Прохора, Никанора, Тимона й Пармена;
  • 29 липня – святого мученика Калиніка;
  • 30 липня – святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших;
  • 31 липня – святого праведного Євдокима.
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