Церковний календар на липень 2025: коли день княгині Ольги та Успіння святої Анни

У церковному календарі на липень 2025 року немає великих дванадесятих свят, однак є низка пам’ятних днів. У другий місяць літа віряни згадують княгиню Ольгу та князя Володимира Великого, а також відзначають Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці.

Зазначимо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України офіційно перейшла на новоюліанський календар, тож старі дати свят залишилися в минулому.

Факти ICTV підготували церковний календар на липень 2025, щоб ви не пропустили важливі події.

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Церковні свята у липні 2025 року

1 липня – день пам’яті Косми і Деміяна безсрібників;

2 липня – покладення ризи Пресвятої Богородиці;

3 липня – день пам’яті мучеників Якинта й Анатолія;

4 липня – день пам’яті святителя Андрія Критського та преподобної Марфи;

5 липня – день пам’яті преподобного Анатасія Атонського;

6 липня – день пам’яті преподобного Сисоя Великого;

7 липня – день ікони Матері Божої Неустанної Помочі, день пам’яті преподобних Томи та Акакія;

8 липня – день пам’яті великомученика Прокопія;

9 липня – день пам’яті священномученика Панкратія;

10 липня – день пам’яті преподобного Анатонія Печерського;

11 липня – день пам’яті святої рівноапостольної княгині Ольги;

12 липня – день пам’яті мучеників Прокла й Іларія;

13 липня – собор архангела Гавриїла, день пам’яті преподобного Стефана;

14 липня – день пам’яті апостолів Акили і Прискили, святих отців шести Вселенських Соборів;

15 липня – день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира Великого;

16 липня – день пам’яті священномученика Атеногена і його 10 учнів;

17 липня – день пам’яті великомучениці Марини;

18 липня – мучеників Якинта і Еміліяна.

19 липня – преподобної Макрини, сестри святого Василя Великого;

20 липня – святого пророка Іллі;

21 липня – преподобних Симеона та Івана, святого пророка Єзекиїла;

22 липня – рівноапостольної Марії Магдалини;

23 липня – мучеників Трофима, Теофіла та інших;

24 липня – святих великомучеників Христини, Бориса і Гліба;

25 липня – Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці;

26 липня – святого мученика Єрмолая, преподобної мучениці Параскеви;

27 липня – великомученика і цілителя Пантелеймона;

28 липня – апостолів Прохора, Никанора, Тимона й Пармена;

29 липня – святого мученика Калиніка;

30 липня – святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших;

31 липня – святого праведного Євдокима.

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