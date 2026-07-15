В Україні 15 липня відзначають День святого рівноапостольного князя Володимира. Це одна з найважливіших духовних подій року, адже саме цей день вважається річницею хрещення Русі.

Коли святкують День Володимира у 2026 році

Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар, свято офіційно змінило дату з 28 на 15 липня.

Цього ж дня віряни вшановують пам’ять князя-хрестителя Русі – святого Володимира Великого. Разом з тим, за новим календарем, на цю ж дату перенесено й День Української Державності, який до 2023 року відзначали 28 липня.

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Хоча 15 липня є святковим днем, він не буде вихідним, адже в Україні триває воєнний стан.

У день вшанування святого князя Володимира святкують іменини всі, хто носить це ім’я.

Хто такий святий Володимир

Володимир Великий був сином київського князя Святослава й онуком святої княгині Ольги. Після внутрішньої боротьби за владу у 978 році він став одноосібним правителем Київської Русі.

У 988 році, за прикладом християнських держав Європи, князь Володимир прийняв християнство сам і запровадив нову віру для всього народу. Хрещення відбулося у водах Дніпра. Цей крок змінив не лише духовну, а й політичну долю держави – Русь стала частиною християнської цивілізації, а Київ перетворився на потужний культурний і релігійний центр.

При хрещенні Володимир отримав ім’я Василій, на честь візантійського імператора. Після смерті князя канонізували, а церква визнала його рівноапостольним, прирівнявши його до апостолів за внесок у поширення віри. Його вважають духовним батьком українського народу.

Також святого Володимира називають одним із засновників української державності, а його родовий знак – тризуб – став гербом сучасної України.

Значення Дня Володимира для церкви та держави

У День Володимира церква згадує князя, що об’єднав Київську Русь під знаком хреста і відкрив шлях до християнської культури, писемності, освіти. Князь Володимир став символом оновлення та духовного прозріння, а також прикладом особистого переосмислення життя.

Утім, це не лише релігійне свято. Для нашої держави цей день символізує тяглість історії: хрещення Русі стало точкою відліку для формування української нації, її духовного та політичного ядра. Адже запровадження християнства було цивілізаційним вибором.

На цю ж дату припадає і День Української Державності, офіційно затверджений указом президента. В умовах російсько-української війни це свято набуває ще більшого значення. Воно нагадує про нашу духовну самобутність, залученість у європейський контекст та глибоке коріння державності, яке не зламати жодній імперії.

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