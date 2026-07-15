В Украине 15 июля отмечают День святого равноапостольного князя Владимира. Это одно из важнейших духовных событий года, ведь именно этот день считается годовщиной крещения Руси.

Когда празднуют День Владимира в 2026 году

После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, праздник официально сменил дату с 28 на 15 июля.

В этот день верующие чтят память князя-крестителя Руси – святого Владимира Великого. Вместе с тем, по новому календарю, на эту же дату перенесен и День Украинской Государственности, который до 2023 года отмечали 28 июля.

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Хотя 15 июля является праздничным днем, он не будет выходным, ведь в Украине продолжается военное положение.

В день чествования святого князя Владимира празднуют именины все, кто носит это имя.

Кто такой святой Владимир

Владимир Великий был сыном киевского князя Святослава и внуком святой княгини Ольги. После внутренней борьбы за власть в 978 году он стал единоличным правителем Киевской Руси.

В 988 году, по примеру христианских государств Европы, князь Владимир принял христианство сам и ввел новую веру для всего народа. Крещение состоялось в водах Днепра. Этот шаг изменил не только духовную, но и политическую судьбу государства – Русь стала частью христианской цивилизации, а Киев превратился в мощный культурный и религиозный центр.

При крещении Владимир получил имя Василий, в честь византийского императора. После смерти князя канонизировали, а церковь признала его равноапостольным, приравняв его к апостолам за вклад в распространение веры. Его считают духовным отцом украинского народа.

Также святого Владимира называют одним из основателей украинской государственности, а его родовой знак – трезубец – стал гербом современной Украины.

Значение Дня Владимира для церкви и государства

В День Владимира церковь вспоминает князя, который объединил Киевскую Русь под знаком креста и открыл путь к христианской культуре, письменности, образованию. Князь Владимир стал символом обновления и духовного прозрения, а также примером личного переосмысления жизни.

Впрочем, это не только религиозный праздник. Для нашего государства этот день символизирует преемственность истории: крещение Руси стало точкой отсчета для формирования украинской нации, ее духовного и политического ядра. Ведь введение христианства было цивилизационным выбором.

На эту же дату приходится и День Украинской Государственности, официально утвержденный указом президента. В условиях российско-украинской войны этот праздник приобретает еще большее значение. Он напоминает о нашей духовной самобытности, вовлеченности в европейский контекст и глубоких корнях государственности, которые не сломить ни одной империи.

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