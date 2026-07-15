З Днем хрещення Київської Русі – України: побажання з глибоким змістом
День хрещення Київської Русі – України у 2026 році відзначається 15 липня. Це державне свято вшановує одну з найважливіших подій в історії – запровадження християнства на наших землях князем Володимиром Великим у 988 році.
Свято встановлено указом президента у 2008 році, а з 2024-го його офіційно перенесено на 15 липня – відповідно до переходу ПЦУ на новоюліанський календар. Цей день – пам’ять про історичний вибір та нагадування про духовну спадщину, яка об’єднує українців по всьому світу.
З нагоди Дня хрещення Київської Русі – України 2026 Фактах ICTV підготували добірку зворушливих привітань у прозі, віршах і листівках.
День хрещення Київської Русі – України 2026 – привітання в листівках
Обирайте картинки до Дня хрещення Київської Русі – України, які допоможуть передати важливість цього свята.
День хрещення Київської Русі – України 2026 – привітання в віршах
Хай світле свято Божого знамення,
Несе вам щастя, мир, благословення!
З Днем хрещення Русі я вас вітаю
Та щиросердно благ усіх я вам бажаю!
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Нехай Господь завжди оберігає,
Від зла потужно віра захищає!
Життя хай буде довге та щасливе,
А негаразди змиє літня злива!
З Днем хрещення Русі – України!
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Нехай під захистом Христа
Живе країна рідна!
Хай Україна квітне попри все!
Хай згинуть вороги,
Як та роса, безслідно,
Нам Україна вища понад все!
День хрещення Київської Русі – України 2026 – привітання в прозі
Вітаю з Днем хрещення Київської Русі – України! У цей день згадуємо духовний вибір наших предків, який став основою єдності, сили й гідності. Бажаю світла в серці, віри у краще майбутнє та незламної любові до рідної землі! Нехай Господнє благословення супроводжує вас щодня!
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Зі святом хрещення Київської Русі – України! Нехай віра, що об’єднала наш народ понад тисячу років тому, і сьогодні дарує наснагу, спокій і впевненість. Бажаю перемоги, миру та духовної міцності!
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З Днем хрещення Київської Русі – України! Сьогодні ми вшановуємо велику історичну подію, яка змінила долю нашої землі. Нехай пам’ять про хрестителя Володимира Великого надихає нас бути гідними нащадками. Щиро бажаю гармонії, віри, сили духу та єдності в серці!
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Щиросердно вітаю з Днем хрещення Київської Русі – України! Бажаю, щоб світло віри, запалене тисячу років тому, ніколи не згасало у ваших душах. Нехай у цей день в серці кожного українця оживає гордість за нашу духовну спадщину, за нашу історію і силу нашого народу!
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Сьогодні ми відзначаємо День хрещення Київської Русі – України – свято духовного відродження та цивілізаційного вибору. Пам’ятаймо, що ми – нащадки великого народу з глибоким корінням, а наша сила – в єдності, вірі та любові до України!