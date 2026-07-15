День хрещення Київської Русі – України у 2026 році відзначається 15 липня. Це державне свято вшановує одну з найважливіших подій в історії – запровадження християнства на наших землях князем Володимиром Великим у 988 році.

Свято встановлено указом президента у 2008 році, а з 2024-го його офіційно перенесено на 15 липня – відповідно до переходу ПЦУ на новоюліанський календар. Цей день – пам’ять про історичний вибір та нагадування про духовну спадщину, яка об’єднує українців по всьому світу.

З нагоди Дня хрещення Київської Русі – України 2026 Фактах ICTV підготували добірку зворушливих привітань у прозі, віршах і листівках.

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День хрещення Київської Русі – України 2026 – привітання в листівках

Обирайте картинки до Дня хрещення Київської Русі – України, які допоможуть передати важливість цього свята.

День хрещення Київської Русі – України 2026 – привітання в віршах

Хай світле свято Божого знамення,

Несе вам щастя, мир, благословення!

З Днем хрещення Русі я вас вітаю

Та щиросердно благ усіх я вам бажаю!

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Нехай Господь завжди оберігає,

Від зла потужно віра захищає!

Життя хай буде довге та щасливе,

А негаразди змиє літня злива!

З Днем хрещення Русі – України!

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Нехай під захистом Христа

Живе країна рідна!

Хай Україна квітне попри все!

Хай згинуть вороги,

Як та роса, безслідно,

Нам Україна вища понад все!

День хрещення Київської Русі – України 2026 – привітання в прозі

Вітаю з Днем хрещення Київської Русі – України! У цей день згадуємо духовний вибір наших предків, який став основою єдності, сили й гідності. Бажаю світла в серці, віри у краще майбутнє та незламної любові до рідної землі! Нехай Господнє благословення супроводжує вас щодня!

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Зі святом хрещення Київської Русі – України! Нехай віра, що об’єднала наш народ понад тисячу років тому, і сьогодні дарує наснагу, спокій і впевненість. Бажаю перемоги, миру та духовної міцності!

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З Днем хрещення Київської Русі – України! Сьогодні ми вшановуємо велику історичну подію, яка змінила долю нашої землі. Нехай пам’ять про хрестителя Володимира Великого надихає нас бути гідними нащадками. Щиро бажаю гармонії, віри, сили духу та єдності в серці!

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Щиросердно вітаю з Днем хрещення Київської Русі – України! Бажаю, щоб світло віри, запалене тисячу років тому, ніколи не згасало у ваших душах. Нехай у цей день в серці кожного українця оживає гордість за нашу духовну спадщину, за нашу історію і силу нашого народу!

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Сьогодні ми відзначаємо День хрещення Київської Русі – України – свято духовного відродження та цивілізаційного вибору. Пам’ятаймо, що ми – нащадки великого народу з глибоким корінням, а наша сила – в єдності, вірі та любові до України!

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