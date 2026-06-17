Літо в самому розпалі, тому багато українців планують відпустки, подорожі та відпочинок. Водночас у цей період є чимало важливих дат, зокрема державних, професійних, міжнародних та пам’ятних подій.

Які свята у липні 2026 року відзначатимуть українці, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Календар свят на липень 2026 року

1 липня — День архітектури України.

2 липня — День податківця України.

3 липня — День армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України.

4 липня — День Національної поліції України та День судового експерта.

5 липня — День Військово-Морських сил Збройних сил України, а також День працівників морського та річкового флоту.

7 липня — День працівника природно-заповідної справи.

12 липня — День рибалки.

15 липня — одразу кілька важливих дат. Українці святкуватимуть День Української Державності, День українських миротворців та День хрещення Київської Русі-України.

16 липня — День бухгалтера та аудитора.

19 липня — День тренера, а також День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості.

20 липня — День шахів в Україні.

26 липня — День працівників торгівлі.

27 липня — День медичних працівників.

29 липня — День Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Святковий календар на липень 2026 року: чи будуть додаткові вихідні

Серед свят у липні 2026 року є й державні. Зокрема 15 липня в Україні відзначатимуть День Української Державності. Це державне свято було встановлене незадовго до початку повномасштабного вторгнення, у 2021 році.

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Відповідний Указ №423/2021 президент України підписав 24 серпня 2021 року під час святкування 30-ї річниці незалежності України.

У мирний час День Української Державності був би вихідним днем. Однак через дію воєнного стану додаткові вихідні за святковими датами не надаються.

Це означає, що у 2026 році 15 липня буде звичайним робочим днем, якщо роботодавець не встановить інший графік роботи.

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