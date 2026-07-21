Серпень для українців — це не лише останній місяць літа та сезон відпусток, а й період, коли відзначають чимало державних, професійних й пам’ятних дат.

Саме цього місяця країна святкує День Незалежності України, а також вшановує військових, шахтарів, археологів, пасічників та представників інших професій.

Які свята у серпні 2026 року відзначатимуть українці та чи буде додатковий вихідний на День Незалежності, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Календар свят на серпень 2026 року

Перелік свят у серпні:

1 серпня — День інкасатора.

День інкасатора. 2 серпня — День Повітряних сил Збройних Сил України.

8 серпня — День військ зв’язку.

9 серпня — День працівників ветеринарної медицини та День будівельника.

12 серпня — День молоді.

15 серпня — День археолога.

19 серпня — День пасічника.

23 серпня — День Державного Прапора України.

День Державного Прапора України. 24 серпня — День Незалежності України.

29 серпня — День авіації України та День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

30 серпня — День шахтаря.

31 серпня — День румунської мови в Україні.

Святковий календар на серпень 2026: чи буде вихідний на День Незалежності

Найголовнішим державним святом місяця вважається День Незалежності України, який щороку відзначають 24 серпня. Ця дата визначена статтею 73 Кодексу законів про працю України як святковий і неробочий день.

У 2026 році 24 серпня припадає на понеділок, тому в мирний час українці мали б триденні вихідні, із суботи до понеділка включно.

Проте під час дії воєнного стану норма про святкові та неробочі дні тимчасово не застосовується. Це передбачено законом України №2136-IX Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану.

Тож 24 серпня 2026 року залишиться звичайним робочим днем, якщо роботодавець не встановить інший режим роботи.

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