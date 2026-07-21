Свята у серпні 2026: коли відзначатимуть День Повітряних сил та День Незалежності
Серпень для українців — це не лише останній місяць літа та сезон відпусток, а й період, коли відзначають чимало державних, професійних й пам’ятних дат.
Саме цього місяця країна святкує День Незалежності України, а також вшановує військових, шахтарів, археологів, пасічників та представників інших професій.
Які свята у серпні 2026 року відзначатимуть українці та чи буде додатковий вихідний на День Незалежності, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Календар свят на серпень 2026 року
Перелік свят у серпні:
- 1 серпня — День інкасатора.
- 2 серпня — День Повітряних сил Збройних Сил України.
- 8 серпня — День військ зв’язку.
- 9 серпня — День працівників ветеринарної медицини та День будівельника.
- 12 серпня — День молоді.
- 15 серпня — День археолога.
- 19 серпня — День пасічника.
- 23 серпня — День Державного Прапора України.
- 24 серпня — День Незалежності України.
- 29 серпня — День авіації України та День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.
- 30 серпня — День шахтаря.
- 31 серпня — День румунської мови в Україні.
Святковий календар на серпень 2026: чи буде вихідний на День Незалежності
Найголовнішим державним святом місяця вважається День Незалежності України, який щороку відзначають 24 серпня. Ця дата визначена статтею 73 Кодексу законів про працю України як святковий і неробочий день.
У 2026 році 24 серпня припадає на понеділок, тому в мирний час українці мали б триденні вихідні, із суботи до понеділка включно.
Проте під час дії воєнного стану норма про святкові та неробочі дні тимчасово не застосовується. Це передбачено законом України №2136-IX Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану.
Тож 24 серпня 2026 року залишиться звичайним робочим днем, якщо роботодавець не встановить інший режим роботи.