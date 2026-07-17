Серпень залишається одним із найпопулярніших місяців для відпусток. У цей період багато українців планують поїздки, відпочинок на морі чи в горах, а також завершують літні справи перед початком нового навчального року.

Ба більше, наприкінці місяця країна відзначає головне державне свято – День Незалежності України.

Чи будуть додаткові вихідні у серпні 2026 року, скільки загалом українці матимуть днів відпочинку та як впливає воєнний стан на графік роботи, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Чи буде додатковий вихідний на День Незалежності у серпні 2026 року

Щороку 24 серпня Україна відзначає День Незалежності, одне з головних державних свят країни. Як державне свято і вихідний, День Незалежності закріплений у статті 73 Кодексу законів про працю України.

У 2026 році ця дата припадає на понеділок. Якби в Україні не діяв воєнний стан, працівники з п’ятиденним робочим тижнем отримали б триденні вихідні поспіль, а саме у суботу, неділю та понеділок. Однак зараз діють інші правила.

Відповідно до закону України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, норми Кодексу законів про працю щодо святкових і неробочих днів тимчасово не застосовуються.

Саме тому 24 серпня 2026 року не буде вихідним днем. Для більшості українців свято залишиться звичайним робочим понеділком.

Проте закон не забороняє роботодавцям самостійно встановлювати додаткові дні відпочинку. Якщо підприємство чи установа ухвалить відповідне рішення, працівникам можуть надати вихідний або змінити графік роботи.

Скільки вихідних у серпні 2026 року

Серпень 2026 року налічує 31 календарний день.

За стандартного п’ятиденного робочого тижня українці матимуть 21 робочий день та 10 вихідних днів у серпні, це всі суботи та неділі місяця.

Жодних додаткових вихідних у серпні законодавством наразі не передбачено.

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