Румунію засипало снігом

У деяких районах Румунії вчора, 24 вересня, пройшов сильний снігопад.
Зокрема, в румунському повіті Сібіу, в районі озера Балеа, сніговий покрив становив 4 сантиметри, а місцями доходить до 10 см, повідомляє місцевий телеканал Realitatea.
При цьому температура повітря опустилася до -6 градусів.
На дорогах працює спецтехніка, але опади не припиняються.
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За прогнозами синоптиків, сніг у Румунії буде йти сьогодні до кінця дня, і така погода буде до п’ятниці, 28 вересня.
Нагадаємо, вчора ввечері на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей на горі Піп Іван Чорногірський випав перший сніг.
Фото: скрін відео Realitatea Locala
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