PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія / Навальному загрожує новий арешт - затримали на виході зі спецприймальника/

Навальному загрожує новий арешт – затримали на виході зі спецприймальника

У Москві на виході зі спецприймальника після 30 діб арешту поліція знову затримала опозиційного політика Олексія Навального.

Олексій Навальний

Про це повідомив у Twitter його соратник Леонід Волков.

– Олексія Навального затримали на виході зі спецприймальника. Відкрили двері – і тут же провели в автобус. І відвезли в невідомому напрямку, – пише політик.

Читайте: Тисячі росіян вийшли на акції проти пенсійної реформи у РФ

При цьому його прес-секретар Кіра Ярмиш уточнила, що Навального відвезли в ОВД Даниловський, де почали оформляти адмінпротокол за частиною 4 статті 20.2 КоАП (порушення при проведенні мітингу, що призвели до заподіяння шкоди здоров’ю людини або майну). Максимальне покарання за статтею – штраф до 300 тис. рублів або 20 діб арешту.

Нову справу щодо Навального розгляне Симоновський суд Москви.

 

Нагадаємо, 27 серпня Тверський суд Москви заарештував Олексія Навального на 30 діб – за організацію акції на підтримку “страйку виборців”, яка відбулася 28 січня. Таким чином він пропустив акцію проти пенсійної реформи, яку його прихильники провели в містах Росії 9 вересня.

Фото: navalny

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ІЛ 20
Аварія Іл-20 у Сирії: Росія знов домалювала “докази” у фотошопі
Від шпиля Солсберійского собору до Новачка. На чому прокололися російські шпигуни
Теракти та акції протесту. В “турпоїздках” Петрова та Бошірова знайшли дивні “збіги”
Винищувачі РФ з гіперзвуковою ракетною зброєю Dagger
США виявили чотири розвідники РФ біля Аляски
Свободу Сенцову: російська правозахисниця вийшла на пікет під адміністрацію Путіна
Росія планувала викрасти Ассанжа з Британії – ЗМІ
Британія створить кібервійська для боротьби з РФ – ЗМІ
Олександр Петров і Руслан Бошіров
Петров і Бошіров раніше були заарештовані в Нідерландах – Bellingcat
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка