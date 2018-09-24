Навальному загрожує новий арешт – затримали на виході зі спецприймальника

У Москві на виході зі спецприймальника після 30 діб арешту поліція знову затримала опозиційного політика Олексія Навального.

Про це повідомив у Twitter його соратник Леонід Волков.

– Олексія Навального затримали на виході зі спецприймальника. Відкрили двері – і тут же провели в автобус. І відвезли в невідомому напрямку, – пише політик.

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При цьому його прес-секретар Кіра Ярмиш уточнила, що Навального відвезли в ОВД Даниловський, де почали оформляти адмінпротокол за частиною 4 статті 20.2 КоАП (порушення при проведенні мітингу, що призвели до заподіяння шкоди здоров’ю людини або майну). Максимальне покарання за статтею – штраф до 300 тис. рублів або 20 діб арешту.

Нову справу щодо Навального розгляне Симоновський суд Москви.

Нагадаємо, 27 серпня Тверський суд Москви заарештував Олексія Навального на 30 діб – за організацію акції на підтримку “страйку виборців”, яка відбулася 28 січня. Таким чином він пропустив акцію проти пенсійної реформи, яку його прихильники провели в містах Росії 9 вересня.

Фото: navalny