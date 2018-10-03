The New York Times оприлюднила дані розслідування, заснованого на копіях податкових звітів, що засвідчило причетність родини Трампів до масштабних махінацій з виплатою податків.

Дональд Трамп весь час твердив, що він мільярдер, який зробив себе сам.

Однак розслідування New York Times показало, що він отримав принаймні $413 мільйонів від імперії нерухомості свого батька, в основному через ухилення від сплати податків у 1990-х роках.

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Так, Дональд Трамп брав участь у сумнівних схемах оподаткування протягом 1990-х років, що включало також неприховане шахрайство, яке дозволило істотно збільшити частку спадщини від його батьків.

Розслідуванні NYT базується на великій кількості конфіденційних податкових декларацій та фінансових звітів.

Як встановили автори розслідування, батько нинішнього президента, Фред Трамп почав таємно передавати гроші синові та іншим своїм дітям багато років назад.

За деякими матеріалами, сім’я досі отримує дивіденди від діяльності компанії Трампа-старшого, який помер у 1999 році.

Крім того, у публікації йдеться, що Дональд Трамп свідомо занижував оцінку холдингу, щоб істотно зменшити суми податків.

Як затверджуються журналісти NYT, Дональд Трамп і його брати заснували підставну корпорацію, яка використовувалася для приховування надходжень від компанії батька.

Загалом ж Фред і Мері Трамп передали своїм дітям, в тому числі, Дональду, активи на загальну суму близько $1 млрд.

Це передбачало виплату податків приблизно $550 млн, оскільки подарунки та спадщину в таких випадках оподатковуються в розмірі 55%.

Зате, копії податкових декларацій, які вивчило видання, свідчать, що всього було виплачено $52,2 млн.

Нагадаємо, спецслужби США отримали підозрілий конверт для Трампа.

Фото: Mark Wilson/Getty Image