Генасамблея ООН підняла на сміх промову Трампа

Зал зустрів сміхом початок виступу президента США Дональда Трампа на 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

На початку свого спічу Дональд Трамп заявив, що досяг більшого, ніж його попередники.

– Менш ніж за два роки моя адміністрація досягла більшого, ніж майже всі інші адміністрації в історії нашої країни, – сказав Трамп. – Америка…, – продовжив президент США, проте в залі пролунав сміх багатьох людей і гул.

– Не чекав такої реакції, але нічого, – сказав Трамп з посмішкою, після чого сміх став набагато голоснішим, були чутні також і оплески.

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The moment the UN General Assembly LOL’d at Trump’s boast pic.twitter.com/3ZWnbdiFve — Marcus Gilmer (@marcusgilmer) 25 сентября 2018 г.

Лідер США продовжив виступ, загостривши увагу на сприятливій економічній ситуації в його країні.

До речі, Трамп запізнився на власний виступ – він повинен був виступати другим після президента Бразилії, але в результаті на трибуну запросили главу Еквадору Леніна Морено.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко на сесії Генасамблеї ООН підніматиме питання безпеки і гуманітарної ситуації на Донбасі і в Криму.