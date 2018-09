Генасамблея ООН підняла на сміх промову Трампа

На початку свого спічу Дональд Трамп заявив, що досяг більшого, ніж його попередники.

– Не чекав такої реакції, але нічого, – сказав Трамп з посмішкою, після чого сміх став набагато голоснішим, були чутні також і оплески.

Читайте: Хімічна зброя і гранатомет не страшні. Трамп показав новий лімузин

The moment the UN General Assembly LOL’d at Trump’s boast pic.twitter.com/3ZWnbdiFve

— Marcus Gilmer (@marcusgilmer) 25 сентября 2018 г.