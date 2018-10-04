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США звинуватили 7 ГРУшників у кібератаках – названо прізвища

Міністерство юстиції США пред’явило звинувачення сімом співробітникам ГРУ, повідомив помічник генерального прокурора США Джон Демерс.

– Ми оголошуємо про пред’явлення обвинувачення сімом російським військовослужбовцям у порушенні декількох американських кримінальних законів для проведення шкідливої ​​кібердеятельності проти США та їхніх союзників, – заявив Демерс у четвер журналістам,  пише Інтерфакс-Україна.

Він заявив, що незадовго до його виступу Нідерланди і Велика Британія оголосили про недавню операцію, проведену проти декількох “російських агентів, які проводили таємну місію в Гаазі”. Операція дозволила виявити чотирьох співробітників російського ГРУ, зазначив Демерс.

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– Наше сьогоднішнє звинувачення включає в себе декого з тих російських агентів, яких зловили в Гаазі, а також їхніх колег у Москві, додав Демерс.

У ФБР у свою чергу повідомили прізвища обвинувачених: Дмитро Бадін, Артем Малишев, Олексій Мінін, Олексій Моренець, Євген Серебряков, Олег Сотников, Іван Єрмаков.

Як повідомлялося, уряд Нідерландів повідомив про висилку чотирьох ГРУшників, які причетні до підготовки кібератак.

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