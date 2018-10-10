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Зустріч Трампа і Кім Чен Ина пройде після виборів до Конгресу США

У США заявили, що зустріч американського президента Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина вдасться провести тільки після виборів до Конгресу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином відбудеться після проміжних виборів до Конгресу США 6 листопада, передає прес-служба Білого дому.

– Я просто не можу виїхати зараз, – сказав Трамп у відповідь на питання журналістів.

За його словами, таку зустріч неможливо влаштувати найближчим часом через щільний графік президента. Крім того, Трампу доводиться їздити по штатам, щоб агітувати за сенаторів-республіканців.

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До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що вони з главою КНДР Кім Чен Ином “полюбили один одного”.

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