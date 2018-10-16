У мережі висміяли президента РФ Володимира Путіна за трюк зі зростом.
Політолог Олексій Голобуцький опублікував у Twitter фото зустрічі президента РФ Володимира Путіна та президента Білорусі Олександра Лукашенка, на якому намагаються приховати низький зріст лідера Росії.
Для цього Лукашенку довелося широко розставити ноги.
– На зустрічі з Путіним Лукашенко мало не сів на шпагат, щоб кремлівський карлик здавався на фото не таким маленьким, – підписав фото Голобуцький.
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До слова, американське посольство в Австралії випадково розіслало електронні листи із запрошеннями на неіснуючу зустріч із фото кота в піжамі та печивом.
Фото: Олексій Голобуцький
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