PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL / Лукашенко майже сів на шпагат, щоб Путін не здавався низьким/

Лукашенко майже сів на шпагат, щоб Путін не здавався низьким

У мережі висміяли президента РФ Володимира Путіна за трюк зі зростом.

Володимир Путін

Політолог Олексій Голобуцький опублікував у Twitter фото зустрічі президента РФ Володимира Путіна та президента Білорусі Олександра Лукашенка, на якому намагаються приховати низький зріст лідера Росії.

Для цього Лукашенку довелося широко розставити ноги.

– На зустрічі з Путіним Лукашенко мало не сів на шпагат, щоб кремлівський карлик здавався на фото не таким маленьким, – підписав фото Голобуцький.

Читайте: Каньє Вест показав Трампу літак від Apple. Тепер над ним сміються

До слова, американське посольство в Австралії випадково розіслало електронні листи із запрошеннями на неіснуючу зустріч із фото кота в піжамі та печивом.

Фото: Олексій Голобуцький

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Трамп похвалив себе за зброю для України: Обама дав лише ковдри
Горять в атмосфері. Стало відомо про проблеми “суперракет” Путіна
Чули вже: Київ відповів Путіну на погрози “захистити православних”
Володимир Путін
Проблеми з калібруванням: Путін знову попався на махінаціях зі зростом
Володимир Путін
Як змінювався Путін: секрети та комплекси
Як ГРУ підставило Путіна – Bloomberg
Сенцов вже переміг Путіна. Чи відпустить Кремль українських бранців
Довгих років в’язниці: у Петербурзі пройшла акція на честь дня народження Путіна
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка