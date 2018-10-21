США мають намір вийти з договору з Росією про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Президент США Дональд Трамп підтвердив наміри США вийти з договору з Росією про ракети середньої і меншої дальності (РСМД), пише АР.

Трамп підкреслив, що Росія порушила умови договору, підписаного в 1987 році, проте не став вдаватися у подробиці.

Договір покликаний сприяти обороні США і їхніх союзників у Європі та на Далекому Сході.

Він забороняє США і Росії зберігати, використовувати та випробовувати крилаті ракети наземного базування з радіусом дії від 300 до 3 тис. 400 миль.

Читайте: Горять в атмосфері. Стало відомо про проблеми “суперракет” Путіна

До слова, в МЗС РФ вважають, що США хочуть “зламати Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності”.

За даними джерела Інтерфаксу, “Росія неодноразово публічно викривала курс США на злам РСМД і до цього кроку Вашингтон йшов багато років, навмисно і крок за кроком знищуючи договірну базу”.

Крім того, в Росії впевнені, що це рішення нібито продиктовано прагненням Вашингтона створити однополярний світ.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп особисто затверджує рішення щодо посилення санкцій проти РФ через її поведінку в Україні.

Фото: Al Drago/Getty Images