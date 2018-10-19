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Трамп особисто вирішив тиснути на РФ через Україну – Волкер

Курт Волкер вважає політику нинішньої адміністрації Білого дому більш жорсткою по відношенню до Росії, ніж попередньої.

Нинішня адміністрація США реалізовує більш жорсткий тиск на Росію, ніж попередня, причому президент Трамп особисто затверджує рішення щодо посилення обмежень відносно РФ через її поведінку.

Про це заявив спеціальний представник США з питань України Курт Волкер під час виступу в четвер у “Атлантичній раді”, повідомляє Укрінформ.

– Ця адміністрація запровадила набагато більш жорстку політику відносно Росії, більше на підтримку України, ніж попередня адміністрація, – підкреслив американський дипломат.

За його словами, багато хто в Росії досі сподівається, що президент Трамп має намір змінити нинішню політику США відносно РФ.

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– Я можу всіх запевнити, що це неправда, – зазначив Волкер.

Нагадаємо, Волкер заявив про можливі переговори з Києвом про продаж Києву нової зброї.

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