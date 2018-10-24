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Вихід США з ракетного договору: Путін погрожує “ефективною” відповіддю

Володимир Путін заявив, що Росія може швидко і ефективно відповісти на ймовірний вихід США з ДРСМД.

Президент Росії Володимир Путін сподівається обговорити з американським колегою Дональдом Трампом заяву про вихід США з Договору про ракети середньої та меншої дальності (ДРСМД).

Він підкреслив, що Москва готова працювати з американськими партнерами “без будь-яких істерік”, пише МК.

За словами російського лідера, очевидно, що рішення про вихід з ДРСМД Вашингтон прийняв давно. У такому випадку Росія зможе відповісти швидко і ефективно, запевнив він.

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У Росії стурбовані діями США щодо договорів про озброєння. На думку Путіна, якщо таких угод не залишиться, відновиться гонка озброєнь.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив наміри США вийти з договору з Росією про ракети середньої і меншої дальності.

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