PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Ангела Меркель залишить посаду канцлера після 2021 року/

Ангела Меркель залишить посаду канцлера після 2021 року

Ангела Меркель вирішила не переобиратися на пост канцлера Німеччини у 2021 році.

Про це повідомляє Association press.

Як відзначають джерела, таку заяву канцлер Німеччини зробила на зустрічі з правлінням своєї партії Християнсько-демократичний союз для обговорення результатів виборів у федеральній землі Гессен.

Відзначається, що політик сама ніколи не підтверджувала повідомлення про те, що піде з посади після закінчення нинішнього терміну у 2021 році.

ЧитайтеЕнергетична безпека, заручники і санкції – підсумки розмови Меркель і Порошенка

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ангела Меркель залишає посаду голови ХДС.

ФотоJoachim Eckel/Dreamstime.com

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ангела Меркель залишає посаду голови ХДС
Постраждали 45 осіб! У Німеччині футбол закінчився заворушеннями
Меркель їде до Києва – названа дата
Північний потік 2
Польща запропонувала Німеччині альтернативу Північного потоку-2
У Німеччині пожежники підпалювали машини і будинки, щоб їх гасити
Вертоліт
Берлінська вертолітна служба взяла до флоту український вертоліт
Сенат США
У Німеччині не підтримали плани США щодо розриву ракетної угоди з РФ
германия
Спецоперація у Німеччині: двоє загиблих, поранені правоохоронці – ЗМІ
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка