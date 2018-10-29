Канцлер Німеччини Ангела Меркель залишить посаду глави партії Християнсько-демократичний союз Німеччини (ХДС).
Про це пишуть з посиланням на джерела BBC і Reuters.
Меркель вже повідомила партії, що не балотуватиметься на пост голови у грудні.
Політик готова залишити пост глави ХДС після низьких результатів партії на виборах в парламент федеральної землі Гессен.
ХДС отримав 27%, що входять з нею в правлячу коаліцію соціал-демократи – 19,8%. Ці результати гірші, ніж на виборах 2013 року.
Однак Меркель має намір зберегти посаду канцлера.
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До слова, Ангела Меркель була головою партії ХДС з 2000 року.
Нагадаємо, Ангела Меркель їде до Києва.
Фото: Sean Gallup/Getty Images
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