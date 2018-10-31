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Перший авіарейс з найбільшого аеропорту світу

Сьогодні з найбільшого у світі аеропорту в Стамбулі (Туреччина) злетів перший літак. Летовище відкрили всього два дні тому.

Перший рейс виконав найбільший літак Турецьких авіаліній Boeing 777-300 з 349 пасажирами на борту, повідомляє Hurriyet.

Літак здійснює рейс зі Стамбула в Анкару.

Читайте: Одеський міжнародний аеропорт з новим обличчям

До слова, найбільший у світі аеропорт відкрили два дні тому за участі президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Летовище на першому етапі зможе обслуговувати до 90 млн пасажирів на рік та до 200 млн вже до 2029 року.

Раніше Факти ICTV писали, що ПАТ Укрзалізниця підготувала 5 рейкових автобусів, які курсуватимуть між вокзалом Київ-Пасажирський та аеропортом Бориспіль.

Фото: Скріншот із відео

Відео: Hurriyet.

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