Острів Іст-Айленд Гавайського архіпелагу пішов під воду через ураган Валака.

Зникнення острова помітили дослідники завдяки супутниковим знімкам, пише Громадське.

Безлюдний, піщано-гравійний острів Іст-Айленд мав площу близько 4,5 гектара.

На зниклому острові жили гавайські тюлені-монахи та зелені черепахи, причому приблизно половина популяції останніх відкладали яйця саме на Іст-Айленд.

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Безпосередньо від шторму тварини не постраждали, оскільки на той момент вони вже покинули район острова.

Вчені сподіваються, що обидва види зможуть пережити втрату важливої ​​для них території, проте поки наслідки урагану ще належить оцінити.

Раніше Факти ICTV писали, що внаслідок урагану Тітлі в штаті Орісса на сході Індії загинули щонайменше 24 особи.

Фото: dreamstime.