Острів Іст-Айленд Гавайського архіпелагу пішов під воду через ураган Валака.
Зникнення острова помітили дослідники завдяки супутниковим знімкам, пише Громадське.
Безлюдний, піщано-гравійний острів Іст-Айленд мав площу близько 4,5 гектара.
На зниклому острові жили гавайські тюлені-монахи та зелені черепахи, причому приблизно половина популяції останніх відкладали яйця саме на Іст-Айленд.
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Безпосередньо від шторму тварини не постраждали, оскільки на той момент вони вже покинули район острова.
Вчені сподіваються, що обидва види зможуть пережити втрату важливої для них території, проте поки наслідки урагану ще належить оцінити.
Раніше Факти ICTV писали, що внаслідок урагану Тітлі в штаті Орісса на сході Індії загинули щонайменше 24 особи.
Фото: dreamstime.