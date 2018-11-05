З сьогоднішнього дня набувають чинності американські санкції проти Ірану, які спрямовані, в тому числі і на нафтову галузь.

Санкції, які були введені США проти Ірану до підписання договору щодо іранської ядерної програми, сьогодні знову набули чинності, повідомляє Deutsche Welle.

Під американські санкції потрапляють банківська структура Ірану, морські перевезення, нафтова галузь та інші сектори економіки.

Також вони торкнуться країн та компаній, у яких присутні ділові зв’язки з Іраном.

Президент США Дональд Трамп заявив, що після цих санкцій введуть ще більш жорсткі і закликав інші держави ізолювати Іран.

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До слова, Міністерство фінансів США оголосило про розширення списку санкцій проти Ірану.