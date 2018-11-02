Міністерство фінансів США оголосило про розширення санкційного списку проти Ірану.
Про це повідомляє AFP.
Міністерств фінансів США розширили іранський санкційний список ще на 700 людей.
До слова, сьогодні США оголосили про відновлення всіх американських санкцій проти Ірану, які були зняті у 2015 році після підписання угоди щодо іранської ядерної програми.
Це друга хвиля санкції після розірвання угоди про ядерну програму. Перший пакет обмеження почав діяти 7 серпня. Також під дію санкції потраплять країни, які допомагають Ірану у створенні ядерної зброї.
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