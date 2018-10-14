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Тортури і вбивство саудівського журналіста записав його годинник – ЗМІ

Саудівський журналіст Джамаль Хашкаджі записав на свій годинник Apple Watch, як його катували і вбили в Стамбулі.

Годинник Apple Watch, який був на руці саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі, записав момент його вбивства в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.

Про це повідомляє турецьке видання Sabah.

Про наявність записів турецькі владі розповіла наречена Хашкаджі Хатидже Дженгіз. Вона провела журналіста і чекала його біля входу в консульство.

– Apple Watch записали голоси. Перед тим, як відправитися в консульство Саудівської Аравії Хашкаджи залишив мені свій телефон, – розповіла вона.

Аудіозаписи, які Apple Watch зробили під час спілкування журналіста з представниками установи, згодом автоматично були переправлені на смартфон Хашкаджі, а пізніше були збережені в його акаунті в хмарному сховищі Apple iCloud.

Усі вони, згідно з інформацією видання, свідчать про те, що в консульстві саудівський журналіст був допитаний, підданий тортурам, а потім – убитий.

Однак повідомляється, що на телефоні і в iCloud збереглися не всі аудіофайли.

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Виявивши після смерті Хашкаджі, що Apple Watch вели диктофонний запис, люди, які розмовляли з журналістом, спробували розблокувати годинник за допомогою пароля.

Згодом зробити це їм вдалося за допомогою відбитка пальця Хашкаджі. Саудівська розвідка нібито змогла видалити деякі файли, але не всі – частина з них вже була збережена на iCloud.

Також файли, записані розумним годинником, виявили на смартфоні, який був у нареченої журналіста.

Нагадаємо, Джамаль Хашоггі увійшов до саудівського консульства 2 жовтня і більше його ніхто не бачив.

Фото: pravda.ru

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