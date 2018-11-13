У президента США Дональда Трампа є багато “важелів” для того, щоб зупинити будівництво Північного потоку-2.

Посол США в Євросоюзі Гордон Сондленд заявив, що в американського президента Дональда Трампа є багато засобів для того, щоб зупинити будівництво російського газопроводу Північний потік-2, передає Berliner Morgenpost.

За його словами, США іще не застосовували інструменти, які можуть нашкодити будівництву Північного потоку-2 або навіть зупинити його.

Цей проект не повинен бути реалізований, аби європейські країни не залежали від російського газу.

– Якщо ця філософія не буде прийнята і проект Північний потік продовжиться, то у Дональда Трампа є багато інших інструментів в розпорядженні, я зараз не буду перераховувати всі, щоб спробувати приборкати і зупинити проект, – сказав Сондленд.

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Посол також сказав, що Америка не намагається збільшити продажі зрідженого природного газу за допомогою зупинки будівництва російського газопроводу.

До слова, у випадку реалізації Північного потоку-2 Україна може втратити близько 3% ВВП.