Після тривалого обговорення попередній проект угоди щодо Brexit затверджено Кабміном Великої Британії.

Попередній проект угоди щодо Brexit ухвалено. На його обговорення у Кабінету міністрів Великої Британії пішло 5 годин.

Про успіх затвердження тексту угоди заявила прем’єр-міністр Тереза ​​Мей, пише Медуза.

Як повідомили ЗМІ, обговорення затягнулося через бажання висловитися усіма учасниками засідання.

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Поки Кабінет міністрів слухав виступи, перед резиденцією Мей протестували близько 100 людей. При цьому мітингувальники відносилися до двох таборів – за Brexit і проти.

Як повідомлялося, раніше Мей виключила можливість проведення ще одного референдуму щодо Brexit.