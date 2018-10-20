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700 тис. осіб мітингують у Лондоні за новий референум щодо Brexit

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Лондона, виступаючи за повторне голосування щодо Brexit.

Декілька сотень тисяч осіб беруть участь у демонстрації в Лондоні, виступаючи за проведення владою Британії повторного референдуму щодо питання умов виходу країни з ЄС, повідомляє в суботу газета Guardian.

За даними організаторів демонстрації, це стало наймасштабнішим заходом, пов’язаним з Brexit: на вулиці британської столиці вийшли понад 700 тис. осіб.

Натовпи людей пройшли територію Гайд-парку, Даунінг-стріт і закінчують ходу біля парламенту країни. Учасники закликають уряд Британії провести ще один референдум про умови виходу Лондона з ЄС.

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Як відомо, під час референдуму в червні 2016 року більшість жителів Британії (51,9%) висловилися за вихід країни зі складу ЄС. Поки що дипломати не можуть дійти згоди щодо виконання рішення.

Фото: Twitter/ LotteLeicht1

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