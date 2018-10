Декілька сотень тисяч осіб беруть участь у демонстрації в Лондоні, виступаючи за проведення владою Британії повторного референдуму щодо питання умов виходу країни з ЄС, повідомляє в суботу газета Guardian.

За даними організаторів демонстрації, це стало наймасштабнішим заходом, пов’язаним з Brexit: на вулиці британської столиці вийшли понад 700 тис. осіб.

Натовпи людей пройшли територію Гайд-парку, Даунінг-стріт і закінчують ходу біля парламенту країни. Учасники закликають уряд Британії провести ще один референдум про умови виходу Лондона з ЄС.

Thousands are out in the streets of London demanding a #PeoplesVote on the final Brexit deal as EU talks stall. pic.twitter.com/Ygqa6Y9Ulb

