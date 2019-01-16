На сьогодні не існує можливості проведення нових переговорів щодо виходу Великої Британії зі складу ЄС.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Євросоюз не збирається проводити нові переговори з Великою Британією щодо Brexit, передає Le Figaro.
Макрон вважає, що можна спробувати покращити один або два пункти, але особливої віри в цей сценарій у нього немає.
ЄС зробив максимум можливого для угоди з Великою Британією і не збирається відмовлятися від своїх інтересів для вирішення внутрішньої проблеми країни.
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Президент Франції також сказав, що від Brexit без угоди програють тільки жителі Великої Британії.
До слова, після провалу голосування за Brexit у парламенті Великої Британії проголосують за недовіру уряду.
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