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ЄС не проводитиме нові переговори щодо Brexit – Макрон

На сьогодні не існує можливості проведення нових переговорів щодо виходу Великої Британії зі складу ЄС.

Brexit

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Євросоюз не збирається проводити нові переговори з Великою Британією щодо Brexit, передає Le Figaro.

Макрон вважає, що можна спробувати покращити один або два пункти, але особливої ​​віри в цей сценарій у нього немає.

 

 

ЄС зробив максимум можливого для угоди з Великою Британією і не збирається відмовлятися від своїх інтересів для вирішення внутрішньої проблеми країни.

Читайте: Brexit: угоду про вихід Британії з ЄС провалено

Президент Франції також сказав, що від Brexit без угоди програють тільки жителі Великої Британії.

До слова, після провалу голосування за Brexit у парламенті Великої Британії проголосують за недовіру уряду.

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