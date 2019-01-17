В Євросоюзі готові піти на поступки і перенести дату Brexit на кілька місяців.

В Євросоюзі можуть відкласти вихід Великої Британії, який наразі запланований на кінець березня 2019 року, повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерел видання, дату виходу Великої Британії з ЄС готові перенести на другу половину 2019 року.

Крім того, в ЄС вивчають можливість проведення Brexit без договору з Лондоном.

Наразі країни Євросоюзу не досягли згоди щодо нової дати виходу Великої Британії і деякі політики хочуть перенести її на кілька тижнів.

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Для узгодження нової дати Brexit потрібна підтримка усіх 27 країн ЄС.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Євросоюз не збирається знову проводити переговори з Великою Британією.