Переобраний глава ПАРЄ Ліліан Морі Паск’є пообіцяла ще наполегливіше працювати.

Ліліан Морі Паск’є, депутат із Швейцарії, ще рік керуватиме Парламентською асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ). Парламентарії переобрали її на другий термін 21 січня. Трансляцію із зали засідання в Страсбурзі вів сайт ПАРЄ.

З боку Паск’є прозвучали слова подяки і обіцянка працювати ще наполегливіше “на захист цінностей Ради Європи в складних нинішніх умовах”.

Також переобраний глава підкреслила, що всі країни, які є членами ПАРЄ, повинні виконувати фінзобов’язання перед органом.

– Рада Європи не може бути об’єктом шантажу, – сказала Паск’є.

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Нагадаємо, вперше Паск’є отримала крісло глави ПАРЄ в червні 2018, змінивши на посаді італійця Мікеле Ніколетті.

Як повідомлялося, Держдума РФ прийняла постанову про неучасть у ПАРЄ в 2019 році та про несплату внесків.

Фото: coe.int