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Рада Європи – не об’єкт шантажу: в ПАРЄ переобрали главу

Переобраний глава ПАРЄ Ліліан Морі Паск’є пообіцяла ще наполегливіше працювати.

Рада Європи – не об’єкт шантажу: в ПАРЄ переобрали главу

Ліліан Морі Паск’є, депутат із Швейцарії, ще рік керуватиме Парламентською асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ). Парламентарії переобрали її на другий термін 21 січня. Трансляцію із зали засідання в Страсбурзі вів сайт ПАРЄ.

З боку Паск’є прозвучали слова подяки і обіцянка працювати ще наполегливіше “на захист цінностей Ради Європи в складних нинішніх умовах”.

Також переобраний глава підкреслила, що всі країни, які є членами ПАРЄ, повинні виконувати фінзобов’язання перед органом.

– Рада Європи не може бути об’єктом шантажу, – сказала Паск’є.

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Нагадаємо, вперше Паск’є отримала крісло глави ПАРЄ в червні 2018, змінивши на посаді італійця Мікеле Ніколетті.

Як повідомлялося, Держдума РФ прийняла постанову про неучасть у ПАРЄ в 2019 році та про несплату внесків.

Фото: coe.int

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