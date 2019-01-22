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Тереза Мей представила новий план щодо Brexit

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей представила так званий “план Б” щодо Brexit.

Тереза Мей

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей представила новий план щодо Brexit, який мало чим відрізняється від початкового плану, повідомляє Голос Америки.

Мей намагається знайти порозуміння у спірному питанні щодо змін про ірландський кордон, щоб прийняти раніше відхилену домовленість з ЄС щодо виходу Великої Британії.

Прем’єр-міністр заявила, що прислухалася до занепокоєнь з приводу бекстопа, який повинен гарантувати відсутність митних перевірок на кордоні з Ірландією і Північною Ірландією.

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У парламенті на новий план Мей відреагували скептично, оскільки він практично нічим не відрізняється від старого і його наразі не мають наміру підтримати.

В Євросоюзі в свою чергу не збираються міняти умови угоди щодо Brexit.

Нагадаємо, 15 січня депутати Великої Британії не прийняли угоду щодо виходу країни з ЄС.

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