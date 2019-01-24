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Протести у Венесуелі: загинули 16 людей

Кількість загиблих під час сутичок у Венесуелі зросла до 16 людей.

Протести у Венесуелі: загинули 16 людей

Під час сутичок у Венесуелі кількість загиблих зросла до 16 людей.

Про це повідомляє місцеве видання La Prensa de Lara.

Люди загинули у декількох штатах країни, у тому числі в столиці Каракасі.

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За декілька днів масових акцій протестів всього були заарештовані 152 людини.

За словами депутата опозиційної Національної асамблеї Хосе Мануеля Олівареса, поліцейські стріляють по житлових будинках в одному з районів міста Ла-Гуайра.

Нагадаємо, 23 січня голова парламенту Венесуели, лідер місцевої опозиції Хуан Гуаїдо оголосив себе тимчасовим президентом країни.

Фото: La Prensa de Lara

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