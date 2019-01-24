Кількість загиблих під час сутичок у Венесуелі зросла до 16 людей.
Під час сутичок у Венесуелі кількість загиблих зросла до 16 людей.
Про це повідомляє місцеве видання La Prensa de Lara.
Люди загинули у декількох штатах країни, у тому числі в столиці Каракасі.
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За декілька днів масових акцій протестів всього були заарештовані 152 людини.
За словами депутата опозиційної Національної асамблеї Хосе Мануеля Олівареса, поліцейські стріляють по житлових будинках в одному з районів міста Ла-Гуайра.
Нагадаємо, 23 січня голова парламенту Венесуели, лідер місцевої опозиції Хуан Гуаїдо оголосив себе тимчасовим президентом країни.
Фото: La Prensa de Lara
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