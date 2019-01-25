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Трамп призупинив шатдаун – дата початку роботи уряду

Президент США Дональд Трамп призупинив дію шатдауна.

Трамп призупинив шатдаун – дата початку роботи уряду

Дональд Трамп зміг домовитися з Конгресом і призупинив шатдаун.

Шатдаун – припинення роботи уряду і деяких федеральних відомств.

Уряд США працюватиме до 15 лютого.

Читайте: Рекордний шатдаун в США: чим закінчиться і як вплине на долар

Однак переговори про будівництво стіни між США та Мексикою продовжуються.

До слова, шатдаун у США призвів до проблем у роботі аеропорту Хартсфілд-Джексона.

Фото: Dreamstime.com

Видео: Washington Post

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