Британський уряд готовий запровадити надзвичайний чи воєнний стан у разі безладів, пов’язаних з виходом з ЄС.

Велика Британія введе надзвичайний чи воєнний стан, якщо почнуться безлади, пов’язані з виходом з ЄС без угоди, повідомляє The Times.