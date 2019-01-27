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Велика Британія може ввести воєнний стан через Brexit

Британський уряд готовий запровадити надзвичайний чи воєнний стан у разі безладів, пов’язаних з виходом з ЄС.

велика британія

Велика Британія введе надзвичайний чи воєнний стан, якщо почнуться безлади, пов’язані з виходом з ЄС без угоди, повідомляє The Times.

Так, у переліку можливих заходів, є комендантська година, обмеження пересування у державі, конфіскація майна, розгортання збройних сил для придушення заворушень.

Читайте: В ЄС згодні перенести Brexit на кілька місяців

Нагадаємо, Тереза Мей представила новий план щодо Brexit.

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