Міністерство закордонних справ Венесуели заявило, що усі американські дипломати покинули країну.

У Міністерстві закордонних справ Венесуели повідомили, що з країни виїхали усі співробітники дипломатичної місії США.

МЗС країни також було доручено почати переговори з США щодо створення офісів, які представлятимуть інтереси Америки і Венесуели.

Також з США почали виїжджати дипломати Венесуели.

Крім того, у ЗМІ з’явилася інформація, що Ніколас Мадуро підтвердив виїзд дипломатів США з Венесуели під час виступу перед молоддю країни.

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До слова, Хуан Гуаїдо, який самостійно проголосив себе тимчасовим виконувачем обов’язків президента Венесуели, заявив про амністію для усіх, хто погодиться стати на бік мітингувальників.