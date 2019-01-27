Міністерство закордонних справ Венесуели заявило, що усі американські дипломати покинули країну.
У Міністерстві закордонних справ Венесуели повідомили, що з країни виїхали усі співробітники дипломатичної місії США.
МЗС країни також було доручено почати переговори з США щодо створення офісів, які представлятимуть інтереси Америки і Венесуели.
Також з США почали виїжджати дипломати Венесуели.
Крім того, у ЗМІ з’явилася інформація, що Ніколас Мадуро підтвердив виїзд дипломатів США з Венесуели під час виступу перед молоддю країни.
Читайте: Протести, повалення Мадуро, новий президент: що відбувається у Венесуелі
До слова, Хуан Гуаїдо, який самостійно проголосив себе тимчасовим виконувачем обов’язків президента Венесуели, заявив про амністію для усіх, хто погодиться стати на бік мітингувальників.