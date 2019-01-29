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Вдарили по нафті: США ввели санкції проти Венесуели

США ввели санкції проти державної нафтогазової компанії Венесуели PDVSA.

Вдарили по нафті: США ввели санкції проти Венесуели

Про це повідомив міністр фінансів США Стівен Мнучін, передає DW.

У Венесуели буде можливість продавати нафту, але виручені гроші будуть зараховуватися на заблоковані рахунки, до яких у Ніколаса Мадуро не буде доступу.

Однак американські нафтопереробні заводи, які залежать від венесуельської сировини продовжать роботу. Це стосується і американської дочірньої компанії PdVSA під назвою CITGO.

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Глава Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо, який проголосив себе виконуючим обов’язки президента, тим часом оголосив про майбутню зміну керівництва PdVSA і CITGO.

У свою чергу президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що такі дії США спрямовані на те, щоб отримати контроль над Citgo.

До слова, раніше Міністерство закордонних справ Венесуели заявило, що усі американські дипломати покинули країну.

Фото: Dreamstime.com

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