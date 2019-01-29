США ввели санкції проти державної нафтогазової компанії Венесуели PDVSA.

Про це повідомив міністр фінансів США Стівен Мнучін, передає DW.

У Венесуели буде можливість продавати нафту, але виручені гроші будуть зараховуватися на заблоковані рахунки, до яких у Ніколаса Мадуро не буде доступу.

Однак американські нафтопереробні заводи, які залежать від венесуельської сировини продовжать роботу. Це стосується і американської дочірньої компанії PdVSA під назвою CITGO.

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Глава Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо, який проголосив себе виконуючим обов’язки президента, тим часом оголосив про майбутню зміну керівництва PdVSA і CITGO.

#ComunicadoOficial al pueblo de Venezuela de los avances logrados sobre el: Acuerdo en solicitud de protección de activos del Estado venezolano.#ANAvanzaConResultados pic.twitter.com/i7ec6UyKbm — Juan Guaidó (@jguaido) 28 января 2019 г.

У свою чергу президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що такі дії США спрямовані на те, щоб отримати контроль над Citgo.

До слова, раніше Міністерство закордонних справ Венесуели заявило, що усі американські дипломати покинули країну.

Фото: Dreamstime.com