Brexit не буде відкладено в разі провалу угоди з Брюсселем.

Парламент Великої Британії відмовився від ідеї відкласти Brexit на термін до 9 місяців, якщо не буде прийнято угоду з Брюсселем.

Так палата громад країни проголосувала за одну з поправок Іветт Купер, за якою Тереза ​​Мей повинна була б вимагати від Брюсселя відкласти вихід Великої Британії з ЄС, пише BBC.

Водночас, члени палати більшістю проголосували поправку, за якою Велика Британія вийде з ЄС тільки в разі того, якщо документ щодо Brexit буде підписано з Брюсселем.

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Крім того, парламент затвердив поправку, за якою буде переглянуто “страхувальний план” щодо ірландського кордону. Згідно з ним після Brexit низка норм ЄС могла б зберегти свою роботу для Великої Британії.

Нагадаємо, 15 січня депутати Великої Британії не прийняли угоду щодо виходу країни з ЄС.