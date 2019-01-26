Іспанія, Франція і Німеччина визнають Хуана Гуаїдо тимчасовим президентом Венесуели, якщо Ніколас Мадуро відмовиться оголошувати вибори протягом восьми днів.

Іспанія, Франція і Німеччина вимагають від Ніколаса Мадуро призначити вибори у Венесуелі протягом восьми днів, пише El Pais.

Глави країн вимагають від Мадуро призначення справедливих і прозорих президентських виборів.

Таку позицію висловив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес 26 січня.

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Пізніше президент Франції Еммануель Макрон і представник Німеччини Мартіна Фітц підтримали колегу.

– Народ Венесуели повинен вирішити вільно своє майбутнє. Якщо протягом восьми днів не будуть оголошені вибори, ми готові визнати Хуана Гуаїдо тимчасовим президентом, – написала Фітц.

За словами Санчес, Європа визнає легітимність Національної асамблеї Венесуели, яку очолює Хуан Гуаїдо і не визнає результатів минулих президентських виборів, на яких вдруге переміг Ніколас Мадуро.

Нагадаємо, Факти ICTV зібрали всю інформацію про події, що відбуваються у Венесуелі.

Фото: nicolasmaduro