Росія, Болгарія і Швейцарія уклали контракт щодо будівництва нового газопроводу.

Російський Газпром, болгарський Булгаргаз і швейцарська МЕТ дійшли домовленості, згідно з якою Болгарія зобов’язалася побудувати новий газопровід для перекачування російського газу з Туреччини до Сербії, повідомляє EUobserver.

Даний проект коштує €1,4 млрд.

Через нього Європейський союзу може більше залежати від газу.

Крім того, як зазначають європейські і американські дипломати, такий контракт може підірвати українську безпеку.

Так, після 2019 року Болгарія отримуватиме російський газ через газопровід Турецький потік, який прокладають дном Чорного моря.

Наразі країна залежить від постачання газу РФ, що транспортується через українську газотранспортну систему і територію Румунії.

Читайте: Норму споживання газу для українців знизили у три рази

Нагадаємо, нещодавно Газпром відмовився платити $2,7 млрд Нафтогазу.