Кабмін встановив норму споживання газу на людину на рівні 3,29 кубометра, вона починає діяти з 9 серпня 2018 року.

– Нарахування, які виробляли газопостачальні компанії, нині будуть проводитися за нормами, які були (норма 3,3 кубометра, яка діяла раніше. – Ред.). Ці всі нарахування, які відбулися, вони недійсні, – заявив міністр енергетики й вугільної промисловості Ігор Насалик, передає УНІАН.

Читайте: Пишіть скарги: Коболєв дав пораду щодо завищених платіжок за газ ​​

Норма споживання газу для домогосподарств без лічильників почне діяти з 9 серпня 2018 року.

Раніше Факти ICTV писали, що для користувачів без лічильників уряд поверне знижені норми споживання газу, які суд скасував наприкінці 2018 року.

Фото: Dreamstime.com